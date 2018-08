Startupom na voljo slovensko-italijanski program pospeševanja

Ljubljana, 22. avgusta - Italijanskim in slovenskim zagonskim podjetjem je na voljo program Most čezmejnega pospeševanja, ki se financira iz programa Interreg Italija-Slovenija. Vodilni projektni partner je center Friuli Innovazione, v Sloveniji pa ga izvaja ABC pospeševalnik iz BTC. Šestmesečni program se bo začel septembra, prijave so možne do konca avgusta.