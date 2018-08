Newyorška univerza študente medicine oprostila plačila šolnine

New York, 22. avgusta - Univerza New York je pred dnevi sprejela odločitev, da bo vse svoje sedanje in prihodnje študente medicine oprostila plačila šolnine. S tem se želijo spopasti s problemom, ki ga ljudem predstavlja študentski dolg, in privabiti več študentov. Na univerzi so dodali, da so edina izmed 10 najboljših medicinskih šol v ZDA, ki nudi brezplačen študij.