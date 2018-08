Na Ravnah na Koroškem so se posladkali s 120-metrskim zavitkom

Ravne na Koroškem, 22. avgusta - V središču Raven na Koroškem je danes zelo živahno, saj v mestu poteka sejem in več drugih prireditev. Največje pozornosti je bil dopoldne deležen 120-metrski jabolčni zavitek oziroma štrudl. Pripravili so ga sodelavci in prostovoljke Koroškega medgeneracijskega centra, med obiskovalce pa so ga za prostovoljne prispevke razdelili v slabi uri.