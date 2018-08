Zaposleni v Uljaniku bodo v sredo začeli stavko

z odzivom hrvaške vlade in uprave Uljanika od 5. do 7. odstavka

Zagreb, 21. avgusta - Delo v največji hrvaški ladjedelniški skupini Uljanik bo v sredo zastalo. Zaposleni namreč še niso dobili julijskih plač, sindikat in vodstvo podjetja pa danes o tem nista dosegla dogovora. Tako bo približno 4500 zaposlenih v sredo ob 7. uri začelo stavkati na svojih delovnih mestih v Pulju in na Reki. Stavkali bodo do izplačila plač.