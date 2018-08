Newyorške borze uvodoma z rastjo

New York, 21. avgusta - Indeksi na newyorških borzah so uvodoma obarvane zeleno. Kot poroča francoska tiskovna agencija AFP, so vlagatelji pozdravili izjave ameriškega trgovinskega ministra Wilburja Rossa, da bi sam počakal z odločitvijo o uvedbi carin na uvoz avtomobilov, dokler tečejo trgovinski pogovori z Mehiko, Kanado in EU.