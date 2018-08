Preiskava suma pranja iranskega denarja v NLB še v rokah kriminalistov

Ljubljana, 25. avgusta - Sum pranja iranskega denarja v NLB, ki so ga med drugim pod drobnogled v preiskovalni komisiji vzeli poslanci prejšnjega sklica DZ, je na policiji še v fazi predkazenskega postopka. Kot so za STA pojasnili na Generalni policijski upravi, kriminalisti obvestila in informacije zbirajo tako v Sloveniji kot v tujini.