Maribor žaluje za navijačem velikega srca Rokom Černicem

Maribor, 21. avgusta - V 22. letu starosti je umrl velikodušni humanitarec, zagrizeni prostovoljec in zvesti navijač Nogometnega kluba (NK) Maribor Rok Černic. Tragična vest je pretresla številne v Mariboru in širše, s poslikavo na zidu stadiona Ljudski vrt, pred katerim so prižgali sveče, se je nanj spomnila tudi navijaška skupina Vijole.