The Eagles prehiteli Michaela Jacksona z najbolje prodajanim albumom

New York, 22. avgusta - Kalifornijski rockerji The Eagles so prehiteli Michaela Jacksona pri nazivu najbolje prodajane plošče vseh časov. S kompilacijo Their Greatest Hits (1971-1975) so s prvega mesta izrinili Jacksonov album Thriller, po podatkih Združenja ameriške diskografske industrije (RIAA) pa so tudi na tretjem mestu s svojim drugim albumom Hotel California.