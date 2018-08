Grabus v molitvi ob kurban bajramu tudi o Islamskem kulturnem centru

Ljubljana, 21. avgusta - Ob muslimanskem prazniku kurban bajram je mufti Nedžad Grabus v Ljubljani vodil bajramsko molitev in nagovoril zbrane vernike. Med drugim jih je povabil, da so v skladu s svojim prepričanjem in možnostmi ob projektu Islamskega in kulturnega centra v Ljubljani ter pomagajo dokončati njegovo gradnjo, so zapisali na spletni strani Islamske skupnosti.