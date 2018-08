Blejska severna obvoznica še premalo znana

Bled, 21. avgusta - Blejska severna obvoznica, po kateri je promet stekel 10. julija, mnogim obiskovalcem olajša pot do Blejskega gradu in naprej proti Gorjam in Pokljuki. Še vedno pa se najde kar nekaj turistov, ki se do gradu peljejo skozi središče Bleda, saj je, kot opozarjajo domačini, obvoznica slabo označena in še ni vrisana v zemljevide navigacijskih naprav.