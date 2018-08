Na Tobačni pet dni urbane kulture, umetnosti in glasbe z Urbanim dejanjem

Ljubljana, 21. avgusta - Na Tobačni ulici se bo danes začel ljubljanski festival urbane kulture, umetnosti in glasbe Urbano dejanje. Glasbeni program bodo tokrat stkali Edo Maajka, Elvis Jackson, Gal Gjurin, Valentino Kanzyani, Fed Horses, Raiven, Red Five Point Star in drugi, so sporočili organizatorji.