SBI TOP ob dobrega pol odstotka

Ljubljana, 20. avgusta - Ljubljanska borza je trgovanje končala s padcem indeksa blue chipov SBI TOP. V primerjavi s petkom se je znižal za 0,54 odstotka. Največji padec so danes zabeležile delnice Pozavarovalnice Sava. Vlagatelji so sicer sklenili za 761.410 evrov poslov. Najbolj prometne so bile Petrolove delnice, s katerimi so opravili tudi en posel s svežnjem.