Na maratonu kratkih filmov Muvit/6x60 zmagal film The Growers

Sežana, 20. avgusta - Na 5. maratonu kratkih filmov Muvit/6x60, ki je v petek potekal v Sežani, je zmagal film The Growers ekipe Eksibisionis. Med 22 prijavljenimi filmi je strokovna žirija podelila še nagradi za drugo in tretje mesto, enega od filmov je nagradila s posebno omembo, najboljšega pa je izbralo tudi občinstvo, so sporočili organizatorji.