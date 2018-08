V Sežani smetar povozil 83-letnika, opiti Italijan trčil v tri parkirana vozila

Sežana/Izola, 20. avgusta - V Sežani je danes malo pred pol deveto uro prišlo do prometne nesreče s smrtnim izidom. 35-letni voznik tovornega vozila komunalnega podjetja je med speljevanjem spregledal pešca, ki je stopil pred vozilo in ga povozil. 83-letni domačin je na kraju nesreče umrl. Opiti Italijan pa je v petek trčil v tri parkirana vozila in napadel policiste.