Na Ptuju se bodo začeli Dnevi poezije in vina

Ptuj, 22. avgusta - Različna prizorišča srednjeveškega Ptuja bodo od danes do sobote v znamenju 22. festivala Dnevi poezije in vina. Sodelovalo bo 22 pesnikov in pesnic iz 16 držav, zvrstilo se bo več kot 55 brezplačnih dogodkov. Festival v središče postavlja sodobno špansko poezijo ter častna gosta izraelsko pesnico Agi Mishol in nemškega pesnika Michaela Krügerja.