Ljubljanska borza previdno v nov trgovalni teden

Ljubljana, 20. avgusta - Vlagatelji na Ljubljanski borzi so nov trgovalni teden začeli previdno. Indeks blue chipov SBI TOP se je do 11.15 v primerjavi s petkom znižal za 0,13 odstotka, od pomembnejših padec beležijo delnice Telekoma Slovenije. Tečaji ostalih so ob skromnem prometu na izhodiščih.