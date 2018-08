Zvezdana Novaković zmagala na mednarodnem festivalu v Novem Pazarju

Novi Pazar, 20. avgusta - V Novem Pazarju v Srbiji je med 9. in 11. avgustom potekal festival glasb sveta Zeman World Music Festival. Osrednji dogodek festivala je bilo vokalno tekmovanje, posvečeno pevski tradiciji balkanskega izročila. Med izbranimi desetimi finalisti in profesionalnimi pevci iz Srbije, BiH in Makedonije je prvo mesto osvojila Zvezdana Novaković.