Palestinci na Zahodnem bregu bodo pošto prejeli z osemletno zamudo

Jeriho, 19. avgusta - Palestinci na Zahodnem bregu bodo kmalu prejeli več kot deset ton pošte, ki jo je Izrael zadrževal zadnjih osem let, poročajo tuje tiskovne agencije. Pisma in paketi so se od leta 2010 kopičili v sosednji Jordaniji, ker Izrael ni dovolil, da bi jih dostavili na palestinska ozemlja.