Pasivno kajenje v otroštvu povečuje možnosti za smrt zaradi pljučne bolezni v odrasli dobi

Washington, 19. avgusta - Možnosti, da odrasli nekadilci umrejo za posledicami hude pljučne bolezni, so večje, če so odraščali s starši, ki so kadili, so ugotovili ameriški znanstveniki. Posledica pasivnega kajenja v otroštvu je sedem od 100.000 smrti odraslih nekadilcev letno, navaja britanski BBC.