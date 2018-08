Požar v Izoli uničil stanovanje

Izola, 19. avgusta - V soboto okoli 18.30 je zagorelo v pritličnem stanovanju večstanovanjskega objekta v Ulici IX. korpusa v Izoli. Tri osebe so zaradi vdihavanja dima odpeljali v izolsko bolnišnico, ogenj pa je kljub intervenciji gasilcev stanovanje povsem uničil, so sporočili z uprave za zaščito in reševanje.