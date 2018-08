Gregor Vezonik in Janja Garnbret zmagovalca Münchna, Jerneju Kruderju drugo mesto in skupni seštevek

München, 18. avgusta - Slovenski športni plezalci so poskrbeli za nov mejnik. V Münchnu, kjer se je sklenil svetovni pokal v balvanih, so štirikrat stopili na stopničke. Gregor Vezonik in Janja Garnbret sta zmagala, Jernej Kruder je bil drugi ter je kot prvi Slovenec osvojil seštevek svetovnega pokala v balvanih. Katja Kadić je veliki uspeh dopolnila s petim mestom.