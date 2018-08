Koreji skupaj pod eno zastavo tudi na azijskih igrah

Džakarta, 18. avgusta - Severna in Južna Koreja sta skupaj korakali pod eno zastavo tudi na odprtju azijskih iger v indonezijski Džakarti. Modro-belo zastavo sta nosila južnokorejska košarkarica Lim Yung-hui in severnokorejski nogometaš Ju Kyong-chol. Skupaj so peli tudi Arirang, eno najbolj znanih ljudskih pesmi na korejskem polotoku, ki velja za neuradno skupno himno.