München, 17. avgusta - V Münchnu se je začela sklepna tekma svetovnega pokala športnih plezalcev v balvanskem plezanju. Skozi kvalifikacije so se v sobotni polfinale uvrstili Gregor Vezonik in Janja Garnbret s prvim dosežkom, Jernej Kruder s tretjim in Katja Kadić z devetim.