Na državnih cestah štirje odstotki premostitvenih objektov v zelo slabem stanju, posegi na njih že v teku

Ljubljana, 18. avgusta - Na začetku julija je bilo po pojasnilih direkcije za infrastrukturo na glavnih in regionalnih cestah po državi od 1415 premostitvenih objektov z dolžino nad pet metrov 57 v zelo slabem stanju in so že v ustrezni obravnavi. Na direkciji napovedujejo, da bo država ob pospešenih vlaganjih do leta 2023 vzpostavila ustrezno kakovost vseh državnih cest.