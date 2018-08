Gasilci na Ravnah na Koroškem obeležujejo 140-letnico

Ravne na Koroškem, 18. avgusta - Prostovoljno gasilsko društvo (PGD) Ravne na Koroškem letos obeležuje 140-letnico delovanja. Jubilej so gasilci in gostje že obeležili s slavnostno sejo v petek popoldne, za širšo javnost pa danes ob 17. uri pripravljajo slavnostno parado od Čečovja do stadiona. Paradi bo sledila gasilska veselica pod šotorom z glasbenimi gosti.