Olimpija po Helsinkih mirno v nedeljski derbi, Maribor želi nadaljevati niz

Ljubljana, 17. avgusta - Nogometaši Olimpije so ta teden brez večjih težav opravili prvi del dvojnega sporeda, ko so si zagotovili napredovanje v zadnji krog kvalifikacij evropske lige, v nedeljo ob 20.30 pa jih čaka najpomembnejša domača tekma, derbi z Mariborom. Vijoličasti pa so že končali nastope v Evropi, v domačem prvenstvu si tako želijo nadaljevati niz zmag.