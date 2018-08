V DZ praznik združitve prekmurskih Slovencev z matičnim narodom počastili z razstavo

Ljubljana, 17. avgusta - Ob državnem prazniku združitve prekmurskih Slovencev z matičnim narodom so danes v preddverju velike dvorane DZ odprli razstavo Pomurskega muzeja iz Murske Sobote z naslovom Znamke Prekmurskih in Medmurskih izdaj 1919. Zbrane je nagovoril tudi predsednik DZ Matej Tonin, dogodek pa sta spremljala krajši kulturni program in vodenje po razstavi.