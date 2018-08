V Sarajevu nagrajena tudi Gajin svet in dokumentarni projekt Hči Camorre

Sarajevo, 17. avgusta - V Sarajevu poteka zadnji dan festivala, ki je bil za slovenski film, četudi ni bil v boju za glavne nagrade, uspešen. Otroška žirija je odločila, da je najboljši film po njihovem izboru mladinsko romantična komedija Gajin svet režiserja Petra Bratuše. Glavno nagrado za postprodukcijo pa je prejel novi projekt Siniše Gačića in Anke Pirš Hči Camorre.

Gajin svet je sodobna in dinamična družinska romantična komedija z elementi kriminalke, postavljena v današnje urbano okolje. Film si bo občinstvo v tekmovalnem programu lahko ogledalo na letošnji ediciji 21. Festivala slovenskega filma, slavnostno slovensko premiero pa bo doživel v sklopu projekta Naši filmi doma in sicer v torek, 18. septembra, v Linhartovi dvorani Cankarjevega doma. Na rednem sporedu slovenskih kinematografov si ga bo mogoče ogledati od 27. septembra.

Na programu Docu Rough Cut Boutique, ki se osredotoča izključno na dokumentarne filme iz jugovzhodne Evrope, ki so v produkciji ali postprodukciji, je glavno nagrado za postprodukcijo dokumentarnega filmskega projekta Hči Camorre prejel slovenski režiser Siniša Gačić. Nagrado v višini 20.000 evrov podeljuje Digital Cube Romania. V sklopu istega programa je projekt prav tako prejel tudi nagrado HBO Europe v višini 2000 evrov. Gre za slovensko-italijansko koprodukcijo.

Ob tem je režiser povedal: "Nagrad smo zelo veseli. Sta še dodatna motivacija ob zaključku dolgoletnega projekta, saj z Anko Pirš snemava film že od leta 2014. Hvaležni smo Docu Rough Cut Boutique za neprecenljivo izkušnjo. Na delavnicah v Sofiji in Sarajevu smo se veliko naučili in s pomočjo odličnih mentorjev spoznali nove možnosti naše filmske pripovedi."

Siniša Gačić in Anka Pirš v dokumentarnem filmskem projektu Hči Camorre spremljata nekdanjo kamoristično morilko Cristino Pinto, ki se po 24-letni zaporni kazni bori z izzivi vsakdanjega življenja. Kmalu po prihodu iz zapora njen partner Raffaele zboli za rakom. Cristina poišče zatočišče pri hčerki Elleni, s katero skušata nadoknaditi izgubljena leta. Pri sedeminštiridesetih letih se Cristina tako ponovno vzpostavlja kot žena, mati in babica, so sporočili iz Slovenskega filmskega centra.

Scenarij je napisala Anka Pirš, producentka filma je Dunja Klemenc iz produkcijske hiše Studio Maj. Koproducent je Ognjen Dizdarević (Ballandi Arts), montažer filma je Andrej Nagode. Projekt nastaja s finančno podporo Slovenskega filmskega centra.