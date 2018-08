Delo: Sovražnik tiska (17. 8.)

Ljubljana, 17. avgusta - Politiki in novinarji niso prijatelji. Ko so prvi zadovoljni z drugimi, pomeni da ti ne opravljajo svojega dela. Donald Trump še zdaleč ni prvi predsednik ZDA, ki črti medije, toda celo s pomočjo tiska odstavljeni Richard Nixon je to počel za zaprtimi vrati, v Delu piše Sebastijan Kopušar.