Vatikan na strani žrtev spolnih zlorab duhovnikov v Pensilvaniji

Vatikan, 17. avgusta - Iz Vatikana so v četrtek sporočili, da je papež Frančišek na strani žrtev več kot 300 "plenilskih" duhovnikov, ki naj bi v Pensilvaniji v ZDA spolno zlorabili več kot tisoč otrok. Cerkev se mora naučiti "težke lekcije iz preteklosti, odgovarjati pa morajo tako tisti, ki so zlorabljali, kot tudi tisti, ki so zlorabe dovolili", še piše v izjavi.