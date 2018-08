Praznična sreda rekordna za Ljubljanski grad

Ljubljana, 16. avgusta - Slovenski turizem v letošnjem poletju ruši rekorde. Na praznično sredo so tako na Ljubljanskem gradu zabeležili rekordno število prepeljanih potnikov s tirno vzpenjačo, in sicer 3670, so danes sporočili s te ljubljanske atrakcije. V zadnjih petih dneh so števci prehodov na Ljubljanskem gradu zabeležili nekaj manj kot 40.000 obiskovalcev.