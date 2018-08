Višegrajska skupina na srečanju tudi o skupni kmetijski politiki

Bratislava/Ljubljana, 16. avgusta - Ministri za kmetijstvo višegrajske skupine (Slovaška, Poljska, Madžarska, Češka) ter Slovenije, Hrvaške, Bolgarije in Romunije so se v sredo v Oponicah sestali na prvem srečanju pod slovaškim predsedovanjem. Rdeča nit srečanja so bile spremembe skupne kmetijske politike, področje biogospodarstva in preprečevanje nepoštenih trgovinskih praks.