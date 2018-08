Kranj, 16. avgusta - Gorenjski kriminalisti so v sredo na območju Kranjske Gore obravnavali smrt moškega v zasebnem prostoru, so danes sporočili s Policijske uprave Kranj. Na pokojniku so našli sledi, ki so značilne za udar električnega toka. Moški je pred smrtjo izvajal inštalacijska dela, so še navedli.