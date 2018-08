Na evropskih borzah uvodoma pozitivna gibanja

Frankfurt/Pariz/London, 16. avgusta - Evropske borze so današnji trgovalni dan začele z rastjo. Med vlagatelji odmeva napoved, da bosta ZDA in Kitajska konec meseca nadaljevali pogovore o medsebojnih trgovinskih odnosih, pozorni so tudi na razvoj dogodkov v Turčiji, kjer je tečaj lire trenutno stabilen, poroča francoska tiskovna agencija AFP.