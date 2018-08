Kitajce od svetovnega spleta ločuje veliki kitajski požarni zid

piše Sara Erjavec Tekavec

Peking, 17. avgusta - Nedavno je po medijih zaokrožila novica, da so na Kitajskem cenzurirali risanega junaka medvedka Puja, saj so mnogi Kitajci kot znak upora z njim primerjali kitajskega predsednika Xi Jinpinga. Morda nenavadna prepoved hudomušne risanke pa predstavlja le vrh ledene gore v cenzuri in nadzoru kitajskega spleta.