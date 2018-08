Newyorške borze dan sklenile v rdečem

New York, 15. avgusta - Indeksi na newyorških borzah so današnje trgovanje sklenili v rdečem. Zaradi močnega dolarja se cenijo delnice podjetij, močno povezanih s surovinami. Investitorji so bili pozorni tudi na podatek, da je trgovina na drobno v ZDA julija porasla šesti mesec zapored. Znižala se je tudi cena zlata.