Zaha podaljšal pogodbo do 2023

London, 15. avgusta - Reprezentant Slonokoščene obale Wilfried Zaha je danes podaljšal sodelovanje z angleškim nogometnim klubom Crystal Palaceom do leta 2023, so sporočili iz angleškega prvoligaša. Zahaja so povezovali s prestopom v številne klube v premier league, a se je na koncu odločil ostati pri Palaceu, klubu, s katerim je povezan od 12. leta starosti.