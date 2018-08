Pogrešajo 55-letnega Milomirja Kovačevića iz Maribora

Pogrešani je srednje močnejše postave, težak okoli 80 kilogramov in visok 185 centimetrov ter ima neurejene, štrleče, krajše kostanjevo-rjave lase, tudi malo sivih, ovalni obraz in rjave oči. Ima daljšo neurejeno brado okoli ust, ki je rjavo-sive barve. Kovačević govori slovensko in ima vidno poškodbo leve roke od zapestja proti prstom, so danes sporočili z mariborske policijske uprave.