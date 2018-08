Lendavski Vinarium združuje prireditve in krepi turizem

Lendava, 14. avgusta - Festival Vinarium bo tudi letos združil prepoznavne lendavske prireditve, od etnološko-kulinaričnega Bogračfesta in Lendavske trgatve do koncertnega dogajanja pri ribiškem domu ter posebnega programa za otroke in mladino. V Lendavo tako prihaja na tisoče obiskovalcev, njihov obisk pa strmo raste prav po zaslugi Vinariuma.