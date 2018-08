V osrednji in vzhodni Sloveniji danes še možni krajevno močnejši nalivi

Ljubljana, 14. avgusta - Dele Slovenije so v skladu z napovedmi meteorologov ponoči in zjutraj zajele močnejše krajevne padavine, ki pa jih za danes še ni konec. Na Agenciji RS za okolje opozarjajo, da so še možni krajevno močnejši nalivi, predvsem v osrednji in vzhodni Sloveniji. Ob tem lahko narastejo tudi hudourniški vodotoki.