Tokio/Hongkong/Šanghaj, 14. avgusta - Tečaji na osrednjih azijskih borzah se danes po negativnem ponedeljku gibljejo neenotno. Borznike so vsaj nekoliko pomirili prvi poskusi umirjanja napetosti med ZDA in Turčijo, ki so v zadnjih dneh pomembno prispevale k potopitvi tečaja turške lire.