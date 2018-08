Dnevnik: Ameriška bazuka za turškega zaveznika (14. 8.)

Ljubljana, 14. avgusta - Odkar je Recep Tayyip Erdogan pred štirinajstimi leti prvič postal predsednik vlade in vodenje države prevzel od sekularnih vlad, ki so Turčijo z velikim javnim dolgom, inflacijo in politično nestabilnostjo spravile na rob bankrota, je državi šlo na bolje, v Dnevniku piše Aleš Gaube.