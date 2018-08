Evropske borze ob krizi s turško liro s padci; cenejša tudi nafta

London/Frankfurt/Pariz, 13. avgusta - Tečaji delnic na pomembnejših borzah v Evropi so se danes večinoma znižale, s čimer so se nadaljevala negativna gibanja s konca minulega tedna. Na dogajanje na borznih parketih še naprej najbolj vpliva potop vrednoti turške lire, ki bi lahko državo med Evropo in Azijo pahnil v resnejšo krizo. Pocenila se je tudi nafta.