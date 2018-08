ZDA s sankcijami načele zdravje turškega gospodarstva

pripravila Iva Kravanja

Ankara, 13. avgusta - ZDA so danes uvedle višje carine na uvoz jekla in aluminija iz Turčijo, kar je že ob napovedi v petek prizadelo turško gospodarstvo. Vrednost turške lire je močno padla. Turški predsednik Recep Tayyip Erdogan je ZDA obtožil, da želijo Turčijo "zabosti v hrbet" in ob tem spomnil, da sta državi strateški partnerici v zvezi Nato.