Ljubljanska borza: Tečaji delnic v povprečju navzdol

Ljubljana, 13. avgusta - Ljubljanska borza je današnje trgovanje končala s padcem. Indeks najpomembnejši podjetij SBI TOP je v primerjavi s petkom izgubil 0,68 odstotka vrednosti, navzdol pa so se obrnili tečaji večine delnic v indeksu. Borzni posredniki so sklenili za 1,03 milijona evrov poslov, za vlagatelje so bile najbolj zanimive Petrolove in Krkine delnice.