Tretji dan protivladnih protestov v Romuniji minil brez izgredov

Bukarešta, 13. avgusta - V več mestih v Romuniji so v nedeljo že tretji dan zapored potekali protesti proti vladi premierke Viorice Dancila in njenem odnosu do korupcije. Zahtevali so njen odstop. Protesti so se v nasprotju s prvim dnem, ko je bilo ranjenih več kot 400 ljudi, zgodaj davi končali brez izgredov, poročajo tuje tiskovne agencije.