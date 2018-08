Po zagotovilih ministrstva pri odločanju o državnih štipendijah ne bo večjih zamud

Ljubljana, 13. avgusta - Pred začetkom novega šolskega oziroma študijskega leta so se pojavile nekatere informacije, da naj bi odločanje o vlogah za državne štipendije na centrih za socialno delo zapletla nadgradnja informacijskega sistema. A na ministrstvu za delo so zagotovili, da bi ta odločanje o pravici do državne štipendije lahko zamaknila največ za mesec dni.