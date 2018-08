Bruselj objavil razpis za projekte v okviru evropske solidarnostne enote

Bruselj, 13. avgusta - Evropska komisija je danes objavila nov razpis za zbiranje projektnih predlogov v okviru evropske solidarnostne enote. Za projekte so iz proračuna EU odobrili 44 milijonov evrov. Kot so sporočili danes v Bruslju, gre za prvega v nizu razpisov, ki bodo do konca leta 2020 najmanj 100.000 mladim omogočili sodelovanje v solidarnostni enoti.