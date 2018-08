Zaradi plazu nad Belco potrebna nova gozdna cesta

Kranjska Gora, 13. avgusta - Nad naseljem Belca se je pozimi sprožil plaz, ki je zaprl gozdno cesto in mednarodno gorsko kolesarsko povezavo. Raziskave geologov so pokazale, da je širše območje plazovito in sanacija ni možna, zato so se na kranjskogorski občini v sodelovanju z drugimi institucijami lotili iskanja trase nove ceste. Ta je zaradi gozdarjenja nujno potrebna.