Sredi Bistrega grabna mala pregledna razstava Marije Mojce Pungerčar

Kozje, 13. avgusta - Sredi soteske Bister graben v Kozjanskem parku bo do 29. avgusta razstavljala Marija Mojca Pungerčar. V domačiji Kokotovih v Kozjem je pripravila malo pregledno razstavo, ki jo bodo odprli danes popoldne, naslovila jo je Projekt Bister graben. Predstavila se bo z izborom tekstilnih izdelkov iz pasje in mačje dlake in drugimi ročnimi deli.